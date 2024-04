Муртазалиев нокаутира Кълкей и спечели световна титла на IBF (ВИДЕО)

Бахрам Муртазалиев (22-0) (вдясно) завоюва титлата на Международната боксова федерация (IBF) в категория супер-уелтър и запази перфектната си статистика в професионалния бокс. Руснакът нокаутира Джак Кълкей (33-5) на бойна галавечер в Бранденбург, предава sportal.bg.

Краят на битката дойде в предпоследния 11-ти рунд, когато 38-годишния представител на домакините падна в нокдаун след дълга комбинация от крошета и прави удари на Муртазавалиев. Германецът се изправи навреме, но реферът видя, че не е в състояние да продължи двубоя и сложи край на спора.

Това бе първа битка за Муртазавалиев след 16 месеца пауза. Преди момента на нокаута той водеше по точки в две от три съдийски карти.



COMEBACK OF THE YEAR



Bakhram Murtazaliev scores a TKO-11 over Jack Culcay to win the vacant IBF Super Welterweight Championship



Culcay was hurting Murtazaliev and dominating the fight right up until the 10th round, in which he slowed down massively.



Crazy fight pic.twitter.com/BZ2DLmvs6O