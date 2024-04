Роналдо получи червен картон и обезумя (ВИДЕО)

Капитанът на Ал Насър Кристиано Роналдо едва сдържа нервите си, след като получи директен червен картон по време на полуфинала за Суперкупата на Саудитска Арабия срещу Ал Хилал.

Португалецът бе изгонен с червен картон, след като си позволи да удари с лакът противников футболист четири минути реди края на редовното време при резултат 2:0 в полза на Ал Хилал.

След като бе отстранен от игра, Роналдо се закани на рефера с юмрук, но съдията не го видя, тъй като вече бе му бе обърнал гръб.

Камерите обаче заснеха действията на нападателя и той може да бъде наказан допълнително.

В крайна сметка Ал Насър отпадна от надпреварата за Суперкупата след загуба с 1:2, което означава, че Роналдо ще остане без трофей през сезона. Тимът на португалеца е аут от всички надпревари, а в първенството се намира на 12 точки зад лидера Ал Хилал, а до края на шампионата остават само седем кръга.

Ronaldo went full WrestleMania to see a red card as Al Nassr was knocked out of the Saudi Super Cup in the semis. The Ronaldo team is also 12 points behind a Neymar-less Al-Hilal with just seven games to go pic.twitter.com/lGblDWsL1R

— Eric Njiru (@EricNjiiru) April 9, 2024