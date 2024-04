Това ако не е дузпа, какво е? (ВИДЕО)

Главният арбитър на двубоя между Арсенал и Байерн Мюнхен в първия мач от четвъртфиналната фаза на Шампионската лига между тези два съперника определено попадна във фокуса на вниманието. Докато феновете на "артилеристите" имат претенции към Глен Ниберг, то една ситуация по време на двубоя убягна на мнозина.

При резултат 2:2 Давид Рая подновява играта, като дава подаване, което е напред към Габриел, който обаче спира топката с ръка и я поставя отново, за да поднови именно той играта. Това накара мнозина да повдигнат вежди, а след мача Томас Тухел обърна сериозно внимание на този момент от двубоя, като наблегна, че съдията не е имал достатъчно "кураж", за да отсъди дузпа.

While I'm somewhat undecided on the Saka penalty appeal, I must admit we were fortunate not to concede a penalty in this instance. Raya played the ball to Gabriel, who then handled it, which should have resulted in a clear penalty? pic.twitter.com/5c9bfE0XhH

— Đ₳VłĐ ĐɆł₦ ₣₵ 🔴⚪🎗️ (@David_Dein_FC) April 9, 2024