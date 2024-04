Хари Кейн: Искам да спечеля Шампионската лига с Байерн, бъдещето ми е в Мюнхен

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн потвърди, че се наслаждава на престоя си в Германия и остава мотивиран и отдаден на клуба. Англичанинът има договор от четири години с баварците.

"Наистина се наслаждавам на времето си в Германия. Радвам се, че предприех тази крачка. Това бе стъпка, от която се нуждаех, за да намеря нов стимул и ново предизвикателство", сподели Кейн пред Daily Mail, след като вчера вкара при равенството 2:2 с Арсенал в Шампионска лига.

"Бъдещето ми е в Байерн Мюнхен. Имам договор за четири години. Надявам се, че ще направя нещо специално този сезон, ако не, ще бъда готов лятото да обърнем нещата", допълни той.

