В Италия: Сделката е факт - Сайнц вече е подписал с Mercedes

Шефът на Mercedes във Формула 1 Тото Волф е предложил договор на Карлос Сайнц, който напуска Ferrari в края на сезона. А според италианския вестник Corriere dello Sport сделката е вече факт и испанецът е подписал договор за 1+1 сезон.

До днес се смяташе, че новакът във Формула 2 Андреа Кими Антонели е фаворит за съотборник на Джордж Ръсел, но истината е, че той трябва да натрупа сериозен опит преди да седне в болида на Mercedes. Сайнц се явява идеалният вариант за “запълване” на този срок, въпреки че испанецът със сигурност ще има по-големи амбиции в Mercedes.

