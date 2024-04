Швайнщайгер разказа за унижението, което Моуриньо му е причинил в Ман Юнайтед

Легендарният германски полузащитник - Бастиан Швайнщайгер беше последният гост в подкаста на Гари Невил - The Overlap, където разказа за деня, в който Жозе Моуриньо му е забранил да влиза в съблекалнята на Манчестър Юнайтед. Стигнало се е дотам, че португалецът го принудил да тренира с... отбора под 16 години на "червените дяволи".

„Когато пристигнах в Манчестър след анонсирането на Жозе Моуриньо, първият ден тренирах със Златан Ибрахимович. Мислех си, че е страхотно, невероятен играч, с когото мога да играя заедно. Следващия ден, когато дойдох в Карингтън (тренировъчният център на Ман. Юнайтед), Джон Мъртъф (директор по футбола) беше там и ми каза: „Не ти е позволено да влизаш в съблекалнята“. Попитах го защо и той ми каза, че треньорът му е казал точно това. Разбира се, че и за него не беше лесно. Отидох в друга съблекалня и се преоблякох там. Дори го помолих да ми донесе екипировката и обувките. И после го попитах с кого да тренирам, а той ми отговори „можеш с юношите под 16 години...“. И тренирах с отбора под 16 години“, започна той разказа си пред изумения Гари Невил.

"Попитах дали мога да говоря с Моуриньо следобед. Дали тренирах добре с отбора под 16 години? Тренирах толкова зле... Дори си помислих, че може да е шега. След това имах среща с Моуриньо следобед и той ми обясни, че не ме вижда щастлив в Ман Юнайтед, защото когато бях контузен, се възстановявах с германски лекари и прекарвах време в моята родина. Това беше нещо, което правех, за да подобря физическото си състояние и да мога отново да играя. След това тренирах сам три месеца. Моуриньо никога не ми позволи да тренирам с първия отбор. Мисля, че искаха да се отърват от мен. Но обичах да бъда в Ман. Юнайтед обичах да нося фланелката, но почти дори не ги виждах. Трябваше да тренирам преди или след тяхната сесия. Бях много тъжен", завърши той.

Швайнщайгер, който в момента е на 39 години, игра за Манчестър Юнайтед между 2015 и 2017 година и носеше клубната фланелка в 35 мача, в които допринесе с два гола и три асистенции. През януари 2020 година той сложи край на кариетата си като играч на американския Чикаго Файър.

