Откриха специален полицейски център е Германия за Евро 2024

Новооткрит полицейски център в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия ще служи за контрол върху ситуацията в сферата на безопасността по време на Европейското първенство по футбол, което ще се проведе от 14 юни до 14 юли в Германия, предаде ДПА.

"Като цяло, опасността е голяма и ние се отнасяме към нея сериозно, за да не се стига до конкретни ситуации. За тази цел цялата информация, която се отнася до футбола и безопасността, ще бъде събирана и оценявана на едно място денонощно", каза при посещението си в новосъздадения Международен център за полицейско сътрудничество в град Нойс вътрешният министър на Северен Рейн-Вестфалия Херберт Паул, цитиран то ДПА.

