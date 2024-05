Меси записа името си със златни букви в историята МЛС

Световният шампион с Аржентина - Лионел Меси, записа името си със златни букви в историята на американската Мейджър лийг сокър. Осемкратният носител на „Златната топка“ постигна нещо, което никой преди него не беше правил в първенството на Америка, ставайки първия футболист с пет асистенции в един мач от създаването на Лигата, както и първият, който участва пряко в шест гола в един двубой.

Меси записа историческото постижение при победата на Интер Маями с 6:2 над Ню Йорк Ред Булс в среща от редовния сезон. „Бълхата“ вкара един от головете за „чаплите“ и подаде за другите пет, а хеттрик заби неговият близък приятел Луис Суарес за по-малко от четвърт час и се изравни с аржентинеца, като двамата имат по 10 попадения от началото на сезоан и оглавяват листата на голмайсторите в МЛС.

Making history… AGAIN: 5️⃣ assists 1️⃣ goal tonight for the 🐐 pic.twitter.com/vjqheLTPu6