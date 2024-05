Роналдо пак блести по терените в Саудитска Арабия с нов хеттрик (ВИДЕО)

Петкратният носител на „Златната топка“ - Кристиано Роналдо, продължава да блести по терените в Саудитска Арабия, след като в събота вечер неговият Ал Насър разгроми Ал Уехда с 6:0 в мач 30-ия кръг на Саудитската професионална лига, а португалската звезда заби хеттрик и вече има 32 гола от началото на сезона.

Кристиано откри резултата още в петата минута, когато използва грешка на вратаря на гостите и без забавяне прати топката в мрежата. В 12-ата минута португалецът засече подаване на Марсело Брозович и вкара за 2:0. До почивката Ал Насър довърши съперника си с попадения на Отавио (18') и Садио Мане (45').

В 52-ата минута Роналдо оформи 66-ия хеттрик в кариерата си. Той получи пас от Мане и с удар под гредата фиксира крайното 5:0. 39-годишният нападател може да се похвали с общо 52 попадения във всички турнири от началото на сезона.

Въпреки блестящата форма на Роналдо, Ал Насър е на цели 9 точки зад лидера Ал Хилал, който е и с мач по-малко. До края на първенството остават четири кръга, а двата отбора ще се срещнат помежду си на 17 май. Ал Насър е в серия от 7 поредни победи в първенството на Саудитска Арабия. Отборът е и на финал в Кралската купа на шампионите, където отново ще има за съперник Ал Хилал

Left foot, right foot, header ‼️

A perfect hat-trick from the GOAT 🐐 pic.twitter.com/b33kRUSjVp

