Секси водеща на Шампионската лига ще се боксира

Според партньора на Кейт Абдо - Малик Скот тя ще има възможност да сбъдне мечтата си и да започне да се боксира. На надарената спортна водеща Абдо е предложено място в картата на Misfits - промоцията, основана от превърналия се в боксьор YouTuber KSI.

Скот, бивш професионален боксьор, който сега тренира бившия шампион в тежка категория Дионтей Уайлдър, както и половинката си, заяви, че Абдо не е далеч от дебют на ринга, но това може да стане в края на 2024 г. и едва ли ще я накара да се откаже от ролята си на водеща.

"Кейт е получила предложение за участие в Misfits, но датите трябва да се подредят. Всички знаем кой ще я обучи за това“, заяви Скот. "Това е нещо, с което ще се заемем, когато му дойде времето, най-вероятно няма да е още това лято, но я очаквайте. Тя наистина може да се бие. Технически е много добра и има страхотна работна етика. В техническо отношение основата ѝ е много добра и хвърля силни комбинации. Тя е добре запозната с бокса заради работата си. И е много заинтересована да приложи на практика уменията, които е научила от партньора си, и аз я подкрепям“.

Абдо е работила и с боксовата промоция Premier Boxing Champions, освен това е водила предавания за стрийминг услугата DAZN. Сега тя придоби още по-голяма известност заради ролята си на главен водещ на предаването на CBS Sports за Шампионската лига по футбол.

Лейбълът Misfits Boxing на KSI е предложил възможности на цял куп знаменитости, които могат да демонстрират таланта си, от по-ниско ниво до професионалните редици на спорта. Самата Абдо е говорила за възможността да се бие и дори е отворила вратата за мач с телевизионната риалити звезда Кейти Прайс.

"Защо не? Слушайте, бих се била с всеки. Бих се биела с всеки, който ме изправи пред себе си. Просто не съм гледала куп "Злодеи", така че не знам честно казано коя битка има смисъл. Но да, ако трябва да изкарам няколко месеца на лагер в Лос Анджелис, преди да се бия, да, бих се съгласила."

И ако тя може да държи под контрол Мика Ричардс и Джейми Карагър, то със сигурност може да се справи с всеки, който бъде поставен пред нея.

Love this picture of @kate_abdo at the boxing! #kateabdo pic.twitter.com/NbD9F4ShWz