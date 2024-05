Отборите на Фюри и Усик се сблъскаха в Рияд, бащата на Тайсън бе окървавен

Напрежението между отборите на Тайсън Фюри и Александър Усик ескалира. Щабовете на двамата боксьори се сблъскаха в лоби на хотел "Хилтън" в Рияд без дори главните замесени в битката на 18-и май в Саудитска Арабия да присъстват.

Основно действащо лице в напрегнатата ситуация бе бащата на Тайсън Фюри - Джон Фюри. Той влезе във физическа саморазправа с представител на отбора на украинците, като го удари с глава. Челото на Джон Фюри бе разкървавено от сблъсъка. След това се появи и самият Тайсън, който бе шокиран от случилото се, но посрещна новината с усмивка. По-късно се появи и мениджърът на Усик Александър Красюк, който успокои ситуацията.

Incredible new video shows the moment John Fury headbutted a member of Oleksandr Usyk's team, sparking a huge brawl in Saudi! 🤯 #FuryUsyk pic.twitter.com/EADKivmmm2