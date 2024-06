Напрежение в Alpine - пилот отказа да изпълни заповедите от бокса

Напрежението в Alpine отново се покачи, след като Естебан Окон демонстрира неподчинение и отказа да изпълни заповедите от бокса и да пропусне пред себе си другия пилот на тима Пиер Гасли.

Според записите от радиокомуникацията малко преди финала от бокса са поискали от Окон да пропусне Гасли на 9-ото място, за да може той да преследва Дениъл Рикардо, който се движеше 8-и. Първоначално Естебан е отказал и е казал на инженера си „да забрави” за идеята, но по-късно – в завой №8 в 69-ата от общо 70 обиколки, той пусна Гасли напред.

Playing the team game 🤝



A huge thanks to @OconEsteban to help us bring home the three points. pic.twitter.com/yrhCxAVkyf