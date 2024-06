Още притеснителни новини за Полша на прага на Европейското

Нападателят на Полша Роберт Левандовски излезе контузен след 32 минути в последната им контрола на тима, преди Евро 2024, срещу Турция във Варшава.

Преди това отбелязалият първия гол в проверката Карол Швидерски се контузи при радостта си след гола.

Poland’s record-scorer and talisman Robert Lewandowski was forced off with an injury just days before their Euro 2024 campaign 😟🇵🇱 pic.twitter.com/kG0exPKM9U