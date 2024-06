Решенията на ВАР на Евро 2024 ще бъдат обяснявани на феновете

Феновете на Евро 2024 ще получават по-подробна информация за решенията на видеосъдиите, съобщиха организаторите от УЕФА. Ръководителят на съдийската комисия на УЕФА Роберто Розети заяви, че екраните на стадионите в Германия ще предоставят „технически обяснения“ на решенията на ВАР, за да може зрителите да бъдат запознати по-детайлно с взетите становища.

Една от критиките към технологията ВАР след нейното въвеждане е, че феновете на мачовете трудно разбират защо се вземат определени решения.

„След видеопомощта техническото обяснение на решението ще бъде показано на гигантските екрани на стадионите“, обясни Розети на брифинг за пресата в „Алианц Арена“ преди откриването на турнира.

„Наказание, игра с ръка, номер 9 на Германия докосна топката с лявата си ръка, която беше в неестествена позиция, над рамото и протегната далеч от тялото“, даде той като пример как би звучало едно обяснение.

