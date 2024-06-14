08.30 Волейбол, България – Бразилия МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Херцогенбош МАХ Спорт 3
12.30 Модерен петобой, световно първенство БНТ 3
14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, трети етап, мъже Евроспорт 1
15.30 Волейбол, Китай – Германия МАХ Спорт 2
16.00 Колоездене: Обиколка на Белгия, трети етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Маунтинбайк: Световна купа във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1
18.45 Маунтинбайк: Световна купа във Вал ди Соле, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1
22.00 Германия – Шотландия Диема спорт 3, БНТ 1, БНТ 3
03.30 НБА, „Далас“ - „Бостън“ Диема спорт 2
14 Юни, 2024 06:40 189 0
Спортът по ТВ в петък (14 юни)
Ето какво може да гледаме днес
08.30 Волейбол, България – Бразилия МАХ Спорт 2
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