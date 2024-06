Какво се случва? Белингам с един от най-безличните си мачове

След като беше избран за играч на мача в първия двубой срещу Сърбия, Джуд Белингам се представи на другия полюс при равенството на Англия с Дания (1:1) от втория кръг в група “С”. Полузащитникът на Реал Мадрид направи един от най-безличните си мачове.

Статистиката е категорична, че Белингам е имал доста лош ден. Той не отправи нито един удар към вратата, не направи асистенция, не отбеляза гол, създаде само едно положение, игра с топката в наказателното поле на съперника само в два случая, отчете се с едва две подавания във финалната третина и загуби 10 дуела.

Независимо от това селекционерът Гарет Саутгейт остави халфа в игра през цялото време на мача.

