Руснаци водят разговори с ЦСКА за халф

Руският Ахмат иска да привлече един от основните халфове на ЦСКА Марселино Кареасо, твърди metaratings.ru.

Изданието допълва, че двете страни са стартирали преговори за 24-годишния полузащитник, който е оценяван на около 1,5 млн. евро, пише БЛИЦ.

Марселино се присъедини към “червените” през септември 2022 годинa и записа шест гола и седем асистенции в 63 мача.

Договорът на колумбиеца с българския клуб е до юни 2025 година.



Той игра в първите две контроли на тима срещу Беласица и Крумовград, но пропусна следващите проверки с Политехника (Яш), Берое и Макаби (Петах Тиква).

