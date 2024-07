Дарио Шарич и Ивица Зубац се сбиха с посетители на нощен бар в Атина - ВИДЕО

НБА звездите на хърватския национален отбор Дарио Шарич и Ивица Зубац си изкараха мъката от загубата в олимпийските квалификации върху гръцки посетители на нощен бар в Атина.

Часове след поражението от домакина на квалификационния турнир Гърция, двамата посетили популярно заведение в столицата и се черпили солидно до 5.30 сутринта.

Камери заснели двамата да влизат в прекарание с други забавляващи се в заведението и се стигнало до размяна на удари. Не е ясно колко са пострадали, но Шарич е уловен и полегнал на диван, във видимо нетрезво състояние.

Хърватската федерация защити своите, като излезе с изявление, че двамата са били провокирани и обиждани, преди да се стигне до инцидента.

