Огромни тълпи чакат Килиан Мбапе пред „Сантяго Бернабеу”

Стотици фенове на Реал Мадрид вече очакват с нетърпение Килиан Мбапе пред „Сантяго Бернабеу”. Тълпи с привърженици на „кралския клуб” вече са пред стадиона, където по-късно днес френският национал ще бъде представен официално като играч на „белите”.

По-рано във вторник Мбапе премина задължителните медицински тестове. Очаква се съвсем скоро той да подпише своя договор в компанията в президента на Реал Флорентино Перес.

Грандиозното представяне на френския нападател ще започне в 13:00 часа българско време, като се очаква стадион „Сантяго Бернабеу” да бъде пълен до краен предел. След представянето си, Мбапе ще даде пресконефренция.

Scenes outside of Santiago Bernabéu 2 hours ahead of Mbappé's presentation. 🤯🤩 @relevo



