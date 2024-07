Българският шампион Лудогорец е сред участниците в здрава битка за подписа на бразилеца Джон Кенеди, който беше герой за Флуминензе в последния финал на Копа Либертадорес (южноамериканския еквивалент на Шампионската лига). 22-годишният нападател вкара победния гол в продълженията за успеха на тима си с 2:1 над Бока Хуниорс.

След това Джон Кенеди изпадна в трудна ситуация. Заедно с трима свои съотборници бяха отстранени от отбора, след като си поканиха проститутки в хотела по време на лагер. От началото на 2024 г. той е вкарал само три гола за 22 мача във всички турнири.

Според информациите интерес към централния нападател има не само от Лудогорец. Опити за негов трансфер правят още Бетис, Краснодар, Генк, Брага, мексиканският Толука и американският Сейнт Луис Сити. Единствено френският Лион обаче е направил официална оферта до Флуминензе за Джон Кенеди. Не е ясно какъв е бил отговорът на бразилския клуб.

Джон Кенеди Батиста де Соуса, както е пълното име на футболиста, е юноша на Флуминензе. Дебютира за първия отбор на 20 януари 2021 г., когато бележи при равенството 3:3 срещу Коритиба. Договорът му с клуба е до края на 2026 г.

For those curious, St. Louis CITY was not the only one to inquire about JK as mentioned in the article. The other clubs are: Real Betis, Krasnodar, Genk, Ludogorets, Braga, and more recently, Toluca. Remember, the only club that made a formal offer was Lyon.