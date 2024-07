Правят революционна промяна в баскетбола

Филипините смятат да извършат революционна промяна в баскетбола. В страната са предвидили веждането на стрелба за 4 точки по време на Мача на звездите във вътрешното първенство.

Местните медии уточняват, че линията за 4 точки ще бъде на 8,2 метра от коша, докато тази за три точки няма да се променя.

След този мач революционната промяна ще влезе в сила и за срещите от новия сезон в местното първенство.

The PBA (Philippine Basketball Association) is implementing a 4-point line next season. pic.twitter.com/yvw0aI76B8