Манчестър Юнайтед иска да привлече още един защитник на Байерн Мюнхен, освен Матайс де Лихт. Става дума за мароканския национал Нусаир Мазрауи. Интерес към десния бек проявява и Уест Хем, пише Флориан Плетенберг.

Двата английски клуба вече проучват при какви условия може да се подсилят с 26-годишния футболист. Байерн иска да продаде Мазрауи, който не влиза в плановете на новия треньор Венсан Компани. Баварците първоначално искаха 30 млн. евро за мароканеца, но впоследствие са преценили, че няма клуб, който да плати тази сума и са намалили цената на защитника на 20 млн. евро.

Информацията гласи, че при преговори Мазрауи може да бъде привлечен за 15-20 млн. евро с включени бонуси.

Десният бек премина на "Алианц Арена" със свободен трансфер от Аякс през лятото на 2022 година. За Байерн той има 55 мача, в които е вкарал един гол и е направил 8 асистенции.

