Невероятна сцена с кит открадна шоуто в сърфа на Олимпиадата (СНИМКА)

Невероятна сцена с кит привлече вниманието на всички по време на олимпийската надпревара в сърфа при жените. Състезанието в този спорт се провежда край остров Таити, който е отвъдморска територия на Франция, отстояща на 15 700 км от Париж.

Докато бразилката Татяна Уестън-Уеб и Бриса Хенеси от Коста Рика бяха във водата, борейки се за място на финала, очите на феновете в Теахупо бяха приковани в кит, който се възползва от момента и изскочи над водата.

Whale of a time.@AFP photographer Jerome Brouillet captures a whale breaching as Brazil's Tatiana Weston-Webb and Costa Rica's Brisa Hennessy compete in the women's surfing semi-finals, during the 2024 #Olympics , in Teahupo'o, on the French Polynesian Island of Tahiti pic.twitter.com/OrUTScyOFe