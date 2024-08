Американски ютубър ще се боксира на олимпиадата в Лос Анджелис

Американският ютубър превърнал се в боксьор Джейк Пол (10-1, 7 нокаута) е взел решение да се занимава с аматьорски бокс. Целта на шоумена е златен медал по бокс на Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис, САЩ.

Така Пол реагира на провала на американските боксьори на Олимпийските игри 2024 (Париж, Франция) - отборът има само един бронзов медал. Дори звездният Джервонта Дейвис, който получи разрешение да бъде с отбора, за да помага със съвети, не помогна на щатите.

