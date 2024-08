Патрик Муратоглу: Новак Джокович може да играе още 3-4 години на най-високо ниво

Световният №2 Новак Джокович имаше разочароващ сезон по неговите стандарти. Но първата му титлата за годината беше тази, която винаги му убягваше - олимпийската. След спечелването ѝ топтреньорът Патрик Муратоглу заяви, че Ноле е успял да грабне златния медал, защото неговите съперници са “засегнали егото му” и направи прогноза, че той може да играе още 3-4 години на най-високо ниво.

37-годишният Джокович избухна в сълзи, когато най-накрая спечели олимпийското злато в Париж, побеждавайки на финала Карлос Алкарас в два тайбрека. Около неговото участие на Игрите имаше много въпросителни, след като последните месеци за него бяха като влакче в увеселителен парк. Сърбинът претърпя някои необичайни ранни отпадания на турнири като Индиън Уелс и за първи път от почти две десетилетия стигна до средата на сезона без да е спечелил нито една титла. За да влоши още повече нещата, той контузи коляното си на Откритото първенство на Франция и претърпя операция на менискуса. Но всичко се промени на Олимпиадата в Париж, където той триумфира като шампион, 16 години след като спечели бронз в Пекин. Сега Муратоглу вярва, че Джокович може да продължи да играе с години, стига да има съперници, които да го мотивират.

“Мисля, че Новак може да играе още 3-4 години на най-високо ниво. Истинският въпрос е каква е неговата мотивация. Мисля, че той имаше проблеми с мотивацията преди Олимпиадата”, заяви бившият треньор на Серина Уилямс.

Novak Djokovic arriving in Serbia with his Gold Medal.



One of the proudest moments of his life.



He's waited so long for this.



🇷🇸pic.twitter.com/cIdVsDK6nP