Килиан Мбапе подари фланелката си на Рафаел Надал (ВИДЕО)

Новата перла в селекцията на Реал Мадрид Килиан Мбапе и 22-кратният шампион от “Големия шлем” Рафаел Надал се срещнаха “зад кулисите” снощи след мача на Майорка с “кралския клуб” от първи кръг на Ла Лига.

Изненадващо “белият балет” стигна само до равенство 1:1 и не впечатли в откриващия двубой от първенството.

Камерите засякоха как Мбапе и Надал се прегръщат, а френската суперзвезда подарява своя фланелка на Краля на клея.

