Фил Фодън e най-добър сред футболистите в Англия

Полузащитникът на Манчестър Сити – Фил Фодън, спели приза на играчите от „Професионалната асоциация на футболистите“ в Англия. За най-добър млад играч пък беше посочен Коул Палмър от Челси.

За първи път от 2009-2010 двете награди отиват в ръцете на английски играчи. Тогава Уейн Рууни и Джеймс Милнър спечелиха призовете.

Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7