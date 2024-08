Кристиано Роналдо с победа и гол номер 899

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо е на крачка от юбилейния си гол. Нападателят на Ал Насър отбеляза пряк свободен удар в мача срещу АлФейха от първенството на Саудитска Арабия.

Благодарение на страхотния си удар португалецът вече има 899 отбелязани гола в кариерата си, сочи статистиката на ESPN. Той реализира 62 гола за Ал Насър.

CRISTIANO RONALDO HAS SCORED HIS 899TH CAREER GOAL WITH THIS BEAUTY OF A FREE KICK 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LZ6bwAJOTj