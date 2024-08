Обрат: Федерико Киеза преминава в Ливърпул

Ливърпул спечели надпреварата с Барселона за привличането на крилото на Ювентус Федерико Киеза, след като постигна сделка с неговия клуб, съобщава Фабрицио Романо.

Според трансферния експерт двете страни са се разбрали за 13 млн. евро плюс бонуси за 26-годишния играч. Самият Киеза също е постигнал споразумение с Ливърпул за четиригодишен договор, той ще замине за Острова още днес. Както е известно, италианският национал беше обявен за ненужен в състава на Ювентус, за който изигра 131 мача с 32 гола и 23 асистенции в продължение на четири сезона.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.



Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.



Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.



Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4