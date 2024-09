Ювентус готови за преговори с Душан Влахович

Спортният директор на Ювентус Кристиано Джунтоли ще се срещне скоро с агента на Душан Влахович, за да обсъдят бъдещо удължаване на договора на сръбския нападател и да се избегне повторение на ситуацията, която доведе до раздялата с Федерико Киеза през настоящото лято, твърдят италианските издания Gazzetta dello Sport и Tuttosport.

Ювентус планира да предложи нов контракт на Влахович, а Джунтоли ще започне предварителни преговори с представителя на футболиста Дарко Ристич в периода в края на септември и началото на октомври. Настоящият договор на футболиста с гранда от Торино изтича през юни 2026 година, като скоро заплатата му ще се увеличи до 12 милиона евро на сезон, включително бонуси, въпреки че клубът трябва да намали разходите си. Преговорите едва ли ще са лесни, тъй като ръководството на “Старата госпожа” възнамерява да предложи намаляване на финансовото възнаграждение на сърбина, но по-дълъг договор и бонуси.

