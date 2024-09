Стилиян Петров и Бербатов играха в мач на легендите на “Олд Трафорд”

Легендите на Селтик надделяха над тези на Манчестър Юнайтед след изпълнение на дузпи с 5:4. Двубоят завърши 1:1 в редовното време на “Олд Трафорд”. Титуляр за “червените дяволи” бе Димитър Бербатов, който изкара на терена до 75-ата минута, а Стилиян Петров започна от първата минута за “детелините” и дори носеше капитанската лента на тима. Уейн Рууни откри резултата след великолепен пряк свободен удар в края на първата част. Равенството бе възстановено от Денис Хупър през втората част, но огромна заслуга за попадението имаше Стилиян Петров, който изстреля прекрасна топка в горната греда точно преди гола, пише sportal.bg.

Срещата започна с владение на топката от страна шотландския гранд в първите няколко минути, но след това домакините поеха инициативата и се настаниха трайно около наказателното поле на Селтик, показвайки на днешните си наследници как един отбор може да доминира в срещите си. В тези минути особено активен в предни позиции бе Димитър Бербатов, който участваше в много комбинации със свои съотборници и главно с Уейн Рууни. През българинът се отвори много добра възможност да се разпише след половин час игра, но отблизо той не успя да уцели вратата след грешка на един от ветераните на противника.

Резултатът бе открит в 42-ата минута именно от Рууни, който изпълни по великолепен начин един фал пред наказателното поле на Селтик и припомни на феновете най-добрите си дни. В историята ще остане победата на “червените дяволи” над Арсенал с 8:2, когато именно той се разписа на два пъти от сходни позиции, с което сложи край на първата част. Стилиян Петров пък бе един от по-енергичните футболисти на шотландския гранд, но футболистите в зелено и бяло не преминаваха централната част на терена достатъчно често, за да застрашават първо Раймонд ван дер Гоу, а след това и Андерс Линдегард.

Бербатов можеше да се разпише изключително красиво в самото начало на втората част, когато прехвърли вратаря на Селтик Артур Боруц, но топката премина над напречната греда.

“Детелините” изравниха резултата малко след изминаването на час игра, а основна роля имаше Стилиян Петров. Българинът получи топката в средата на терена и отправи страховит изстрел, който рикошира в горната греда на Линдегаард. Гари Хупър се оказа на правилното място и прати кълбото в опразнената врата за 1:1. Димитър Бербатов бе заменен в 75-ата минута, когато на негово място се появи Каръл Поборски. Шотландците можеха да вземат преднина в 82-ата минута, но Самарас не успя да се възползва от добро центриране и пропусна отблизо.

В крайна сметка срещата трябваше да бъде решена след изпълнение на дузпи, където легендите на Манчестър Юнайтед и Селтик отново демонстрираха своята класа. За домакините точни бяха Ники Бът, Денис Ъруин, Дарън Флетчър и Рууни, но пропуск при четвъртото изпълнение направи Дани Уебър. Димитър Бербатов изненадващо не получи възможност да изпълни 11-метров удар. За Селтик пък се разписаха Чарли Малгрю, Джони Хейс, Стивън Макманъс, Саймън Донъли и Дарън О’Дей, с което донесоха успеха на шотландския гранд.

Малко по-рано днес самият Стилян Петров пък отправи приятелска закачка към Димитър Бербатов, тагвайки го в пост във “Фейсбук” с въпроса “готов ли си?”.

