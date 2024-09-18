Спортът по ТВ в сряда (18 септември)

08.00 Тенис, турнир в Чънду - МАХ Спорт 3

09.00 Тенис, турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 1

13.00 „Улсан“ - „Кавазаки“ - Нова спорт

14.30 Тенис, турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 1

15.00 „Шанхай Порт“ - „Джохор“ - Нова спорт

15.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг - Евроспорт 1

16.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, първи етап, мъже - Евроспорт 2

17.30 Футбол „Славия“ - „Лудогорец“ - Диема спорт

17.45 Колоездене: Гран При на Валония, мъже - Евроспорт 2

19.00 „Ал Калдия“ - „Ал Таавон“ - Нова спорт

19.45 „Болоня“ - „Шахтьор“ - Би Ти Ви Екшън

19.45 „Спарта“ - „Брага“ - Ринг

21.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг - Евроспорт 1

21.45 „Брайтън“ - „Уулвърхемптън“ - Диема спорт 3

22.00 „Манчестър Сити“ - „Интер“ - Би Ти Ви Екшън

22.00 ПСЖ - „Жирона“ - Ринг

22.00 „Ковънтри“ - „Тотнъм“ - Диема спорт 2

01.00 „Флуминензе“ - „Атлетико Минейро“ - МАХ Спорт 4

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