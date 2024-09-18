08.00 Тенис, турнир в Чънду - МАХ Спорт 3
09.00 Тенис, турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 1
13.00 „Улсан“ - „Кавазаки“ - Нова спорт
14.30 Тенис, турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 1
15.00 „Шанхай Порт“ - „Джохор“ - Нова спорт
15.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг - Евроспорт 1
16.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, първи етап, мъже - Евроспорт 2
17.30 Футбол „Славия“ - „Лудогорец“ - Диема спорт
17.45 Колоездене: Гран При на Валония, мъже - Евроспорт 2
19.00 „Ал Калдия“ - „Ал Таавон“ - Нова спорт
19.45 „Болоня“ - „Шахтьор“ - Би Ти Ви Екшън
19.45 „Спарта“ - „Брага“ - Ринг
21.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг - Евроспорт 1
21.45 „Брайтън“ - „Уулвърхемптън“ - Диема спорт 3
22.00 „Манчестър Сити“ - „Интер“ - Би Ти Ви Екшън
22.00 ПСЖ - „Жирона“ - Ринг
22.00 „Ковънтри“ - „Тотнъм“ - Диема спорт 2
01.00 „Флуминензе“ - „Атлетико Минейро“ - МАХ Спорт 4
18 Септември, 2024 07:39 479 0
Спортът по ТВ в сряда (18 септември)
Ето какво може да гледате по телевизията днес
08.00 Тенис, турнир в Чънду - МАХ Спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА