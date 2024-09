Жесток номер скрои Бекъм на Анри, Карагър и Ричардс (ВИДЕО)

Бившият футболист Дейвид Бекъм скрои страхотен номер на своите приятели и колеги Джейми Карагър, Тиери Анри и Майка Ричардс. Тримата специалисти, които анализират мачове за CBS Sports бяха силно изненадани на живо в студиото по време на мачовете от Шампионската лига.

Съсобственикът на Интер Маями се появи чрез видео връзка на големия екран, като се очакваше да започне разговор между тях и Бекъм. Бившият английски национал започна да прави знаци, че има технически проблеми и не чува нищо.

"Дейвид, къде си?" - изкрещя Майка Ричардс, явно разстроен, че не може да говори със своя „герой“.

Ричардс и Карагър се оказаха много сериозно подведени. Те не знаеха, че Бекъм наистина присъства - и стои точно зад тях. Появата му на голямата видео стена е било видео клип, предварително направен за шегата.

След като разбраха, че Дейвид Бекъм е зад гърба им, Майка Ричардс скочи от стола си от шок.

„Дейвид Бекъм е страхотен актьор“, написа Джейми Карагър на своя X (бивш Twitter), като прикачи видео от този ТВ момент.

Ever the gentleman 🥲



David Beckham surprised the #UCLToday crew and didn't come empty handed 🎁 pic.twitter.com/WqGxUL9Lmr