Антъни Джошуа ще активира клаузата за реванш

Промоутърът на Антъни Джошуа - Еди Хърн - обяви, че е сигурно, че боксьорът му ще активира клаузата за реванш срещу Даниел Дюбоа. Както е известно, Дюбоа неочаквано убедително се справи с Ей Джей пред 96 000 зрители на “Уембли” и го нокаутира в пети рунд, след като преди това четири пъти го беше пратил в нокдаун, предаде Sportal.bg.

“Сигурно е, че Ей Джей ще активира клаузата за реванш. Трябва първо да си почине и да се възстанови, но ние все още мислим, че можем да победим Дюбоа. Той се справи отлично и увереността му се повишава постоянно”, заяви Хърн малко след края на голямата битка за световната титла на Международната боксова федерация.

Самият Дюбоа вероятно по-скоро е желал да преследва обединяващ двубой с Александър Усик, но ако наистина клаузата в договора му бъде активирана, ще трябва отново да премине през Джошуа.

Шампионът на Световната боксова федерация (IBF) Даниел Дюбоа заяви, че е бил отписван от мнозина, но нито за миг не е спирал да вярва в себе си. Снощи той нокаутира Антъни Джошуа пред близо 100 000 души на стадион “Уембли” и запуши устите на критиците си.

“Нямаше как да не спечеля. Знаех, че това е моята вечер. Искам да благодаря на семейството си. Те преминаха с мен през всичко това и ме поддържаха психически силен през цялото време”, каза Дюбоа на пресконференцията след мача. “Критиците се съмняваха в мен и постоянно казваха, че ще бъда нокаутиран. Е, видяхте кой беше нокаутиран. Радвам се, че доказах на всички, че грешат. Това е само началото на моето пътуване. Чувствам се шампион и искам да запазя колана”, обяви Трипъл Ди.

“Последната година беше процес на израстване. Днес на моменти сякаш сънувах на ринга. Трябваше да сграбча възможността с две ръце и го направих. Следващите ми цели са Тайсън Фюри и Олександър Усик. Искам реванш с Усик. Трябва да разгъна пълния си потенциал”, подчерта Дюбоа. “Днес бях непобедим. Получи се хубав мач. Каквото и да беше опитал Джошуа, щях да отвърна”, добави 27-годишният лондончанин.

DANIEL DUBOIS HAS KNOCKED OUT ANTHONY JOSHUA!!! WHAT A PERFORMANCE!#JoshuaDubois #Boxingpic.twitter.com/By8gbt42rT