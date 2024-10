Ръководството на Манчестър Юнайтед отново зад Ерик тен Хаг

Ръководството на Манчестър Юнайтед, което има важна среща в Лондон днес, е взело решение за бъдещето на мениджъра Ерик тен Хаг. Според информация на ESPN, шефовете на „червените дяволи“ отново са изразили своята подкрепа за нидерландския треньор.

Както е известно, отборът преживява поредните трудни моменти, като няма победа в последните си пет мача и прави най-слабия си старт във Висшата лига, събирайки само осем точки от първите си седем мача. Въпреки слуховете, разпространени от британските медии за възможното назначаване на Томас Тухел като заместник на Тен Хаг, от клуба са потвърдили своето доверие в нидерландеца за пореден път.

ESPN посочва, че съсобственикът сър Джим Ратклиф, изпълнителният директор Омар Берада и спортният директор Дан Ашуърт са решени да дадат повече време на нидерландеца да видят дали може да подобри сезона.

В същото време Sky Sports съобщава, че от Юнайтед не са се свързвали с Томас Тухел относно мениджърския пост. През лятото от „Олд Трафорд“ водеха разговори с редица мениджъри, включително Тухел, за евентуален заместник на Тен Хаг, но ръководството реши да остави нидерландеца начело.

Manchester United have not made an approach to Thomas Tuchel with Erik ten Hag on a brief holiday while the club's executive committee meet in London to discuss next steps. pic.twitter.com/iAhwVGqJAl