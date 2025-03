Илон Мъск: "Старшип" ще потегли към Марс в края на 2026 г.

Основателят на "Спейс Екс" Илон Мъск заяви, че мегаракетата кораб "Старшип" ще се отправи към Марс в края на следващата година с хуманоидния робот "Оптимус" на "Тесла" на борда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ако всичко премине успешно, тогава кацането на хора на Червената планета може да започне през 2029 г., въпреки че 2031 г. е по-вероятното, добави Мъск в публикация в "Екс".

Elon: "If all goes well, SpaceX will send Starships to Mars with Optimus robots and Grok (in late 2026). pic.twitter.com/X0qSRumn5V