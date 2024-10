Джокович победи Надал за третото място на демонстративния турнир Six Kings ВИДЕО

Третото място на демонстративния турнир Six Kings бе спечелено от Новак Джокович, предаде Топспорт. Сърбинът победи с 2:0 сета, 6:2, 7:6(5) Рафаел Надал във вероятно последния мач от легендарното съперничество между двамата.

В рамките на 18 години Рафа и Ноле са се изправяли един срещу двуг в 60 срещи, като Джокович е с 31 победи, а Надал с 29. Те са се срещали в общо 28 финала, като 9 са били в турнири от Големия шлем.

В началото на мача сърбинът направи ранен пробив още в първия гейм. Той взе подаването на испанеца още веднъж в 7-ия.

Стартът на втората част бе по-равностоен, като двамата си размениха по един пробив. В средата на сета и Надал, и Джовович имаха точки за пробиви, от които не се възползваха. Сърбинът направи брейк в 9-ия гейм и сервираше за двубоя, като дори имаше мачбол, който обаче пропусна. Надал върна пробива и се стигна до тайбрек.

В дългия гейм двамата печелеха подаванията си до 4:4 точки, когато Джокович направи минипробив. Надал го върна веднага, но след 5:5 сърбинът спечели следващите две точки и се поздрави с успеха.

