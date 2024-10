Джокович към Надал: Последният танц беше епичен

"Последният танц беше епичен", обърна се Новак Джокович един от големите съперници в кариерата си Рафаел Надал, предаде БТА. Джокович се наложи над испанеца с 6:2, 7:6(5) в мача за трето място на демонстративния турнир "Шестте крале на шлема" в Саудитска Арабия.

Само преди дни Надал обяви предстоящия край на състезателната си кариера. "А, разбира се, беше и емоционален", продължи Джокович към публикация в социалната платформа Инстаграм, където той публикува няколко общи снимки с Надал.

"Ще ценя нашето съперничество завинаги. Ще липсваш на тениса. Какъв специален турнир", добави Новак Джокович.

След двубоя на Рафаел Надал бе връчена златна ракета от организаторите на милионния турнир. "Искам да благодаря на всички, бяха невероятни дни. С Джокович беше страхотно съперничество през годините. Благодаря му за думите. Той ми помогна да надскоча границите си в продължение на близо 15 години. Без него нямаше да бъде играчът, който станах. Честитя на него и на екипа му всичките титли. Желая ти целия късмет за бъдеще", каза след мача Надал, обръщайки се към Джокович.

"Надявам се, че ще имаме възможност да седнем заедно на плажа на по чаша и да разсъждаваме върху живота и да си говорим за всичко", отдаде почит Джокович към испанската легенда, който спира кариерата си следващия месец след финала за Купа "Дейвис".

Rafa Nadal hits an OUTRAGEOUS forehand down the line winner against Novak Djokovic at the Six Kings Slam.



Might be the last singles match of his career.



But Rafa’s tenacity remains unmatched in every sense.



Greatness. 🇪🇸🥹



pic.twitter.com/9Oku1nb3kV