Тоти се завръща в Серия А на 48 години?

Легендата на Рома и Италия Франческо Тоти не отхвърля възможността да поднови кариерата си.

"Някои клубове от Серия "А" ми се обадиха. Бих бил готов до два месеца", заяви световният шампион с Италия от 2006 година по повод възможността отново да играе футбол седем години след отказването си.

"В живота никога не трябва да казваш никога. Някои футболисти са се завръщали към играта години по-късно. Трябва да тренирам добре, за да играя в Серия "А". Някои клубове ми се обадиха наскоро. Случи се през миналия месец и ме накараха да се замисля за това. Почувствах някаква лудост. Запитах се защо все още ме търсят след толкова години", каза още 48-годишният Тоти, цитиран от Sportitalia.

