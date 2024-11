Григор Димитров показа уникалния си талант в интересно предизвикателство (ВИДЕО)

Григор Димитров отново показа уникалния си талант и точност в ново предизвикателство по време на Мастърса в Париж. В клип, който обикаля социалните мрежи, Димитров впечатли феновете и своите колеги, като изпълни задача, която изискваше не само точност, но и отлична прецизност и координация.

Задачата? Да вкара тенис топка в кофа, при наличието на тенис ракета, която се движи и допълнително затруднява удара. Това предизвикателство затрудни дори звезди като Даниил Медведев, Карлос Алкарас и Стефанос Циципас, които опитваха многократно, но без успех.

Григор обаче успя от първия опит, с което предизвика аплодисментите и възхищението на всички. Звездите около него не скриха изненадата си. Това предизвикателство е поредното доказателство за изключителната му прецизност и умения, които го правят един от най-атрактивните играчи в тура.

Testing their patience 🤣



Who's got the perfect timing in the latest challenge facing these ATP players? #RolexParisMasterspic.twitter.com/Vvmi5YBtpc