Защитник на Барселона с десет шева по лицето след мача в Шампионската лига

С десет шева по лицето си се сдоби талантливият защитник на Барселона Пау Кубарси след изразителния успех с 5:2 над Цървена звезда в Шампионската лига в сряда вечер. През второто полувреме 17-годишният испанец получи удар с крак в лицето при борба за топката и се наложи да бъде заменен, защото това отвори няколко рани.

След това медицинският екип на Барса се погрижи за футболиста, а от клуба споделиха снимки с нараняванията му. Самият Кубарси изглежда в настроение, независимо че външният му вид е притеснителен.

“Всичко за клуба”, “Каталунски войн” и “Рани от войната”, пишат от клуба по адрес на младока.

Предстои да видим дали Кубарси ще може да играе в идния мач срещу Реал Сосиедад в неделя, който е последният преди поредната пауза за националните отбори.

Everything for the Club pic.twitter.com/8NibaXo1ON