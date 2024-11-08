08.00 Снукър: Международен шампионат, полуфинал Евроспорт 1
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
09.10 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, мъже Евроспорт 2
12.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, жени Евроспорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, полуфинал Евроспорт 1
15.00 „Арда“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт
16.00 Тенис, турнир в Белград МАХ Спорт 2
16.30 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
16.45 „Ал Хилал“ - „Ал Етифак“ МАХ Спорт 3
17.30 „Ботев“ (Пд) - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт
19.00 Баскетбол, „Анадолу Ефес“ - „Монако“ МАХ Спорт 1
19.30 „Нюрнберг“ - „Кайзерслаутерн“ Диема спорт 2
19.30 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Хамбургер“ Диема спорт 3
19.30 Волейбол, „Дея“ - „Левски“ МАХ Спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
21.15 „Барнзли“ - „Родъръм“ Нова спорт
21.15 Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Панатинайкос“ МАХ Спорт 1
21.30 „Унион“ - „Фрайбург“ Диема спорт 3
21.30 Волейбол, „Барселона“ - „Баскония“ МАХ Спорт 2
21.45 „Марсилия“ - „Оксер“ Диема спорт
22.00 „Райо Валекано“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4
22.00 „Уотфорд“ - „Оксфорд“ Диема спорт 2
02.30 НХЛ, „Вашингтон“ - „Питсбърг“ МАХ Спорт 2
02.30 НБА, „Ню Йорк“ - „Милуоки“ Диема спорт 3
8 Ноември, 2024 06:16 786 0
Спортът по ТВ в петък (8 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
08.00 Снукър: Международен шампионат, полуфинал Евроспорт 1
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