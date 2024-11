Треньор едва не наби свой играч по време на мач в Италия - ВИДЕО

На изключително грозна сцена станаха свидетели зрителите на двубоя от италианската Серия С между отборите на Триестина и Джана Ермино. Старши треньорът на домакините Пеп Клотет, който преди време бе мениджър на английските Оксфорд и Бирмингам, не успя да сдържи емоциите и нервите си, след като нападателят на неговия тим Раймонд Кролис получи директен червен картон.

На излизане от терена Кролис се запъти към своя треньор, който го хвана за фланелката и започна да му крещи в лицето, бутайки го назад.

Нападателят не реагира и не отговори на своя наставник.

Не е изключено треньорът да получи сериозно наказание за действията си.

Former Birmingham manager Pep Clotet has completely lost his head at his OWN player after getting sent off over in Italy 😳😳

pic.twitter.com/e9hRrvRElk