Огромен скандал в Англия: Съдия обижда Юрген Клоп и Ливърпул (ВИДЕО)

Видео материал с участието на елитния английски съдия - Дейвид Куут, се разпространява бурно в социалните мрежи, в който той прави нецензурни и обидни изказвания по адрес на Юрген Клоп. В него 42-годишният съдия, който ръководи победата на Ливърпул над Астън Вила в събота и изненадващо не отсъди нарушение за сблъсъка между Леон Бейли и Мохамед Салах, преди Дарвин Нунес да отбележи гол, използва оскърбителни думи за бившия мениджър на мърсисайдци.

Куут, който беше и ВАР съдия по време на дербито с Евертън през октомври 2020 г., когато Джордан Пикфорд нанесе тежка контузия на Върджил ван Дайк, от която нидерландецът получи травма на кръстните връзки, а вратарят на Евертън не получи наказание, се вижда на клип, в който говори за представянето на Ливърпул: „Ливърпул бяха скапани.“

На въпрос за мнението му относно Клоп, съдията отговаря с вулгарен език: „Той е скапаняк, абсолютен скапаняк. Още от мача с Бърнли по време на локдауна, той ме обвини, че лъжа, и ми налетя вербално. Нямам никакво желание да говоря с човек, който е толкова арогантен. Опитвам се да не говоря с него… боже, какъв германски скапаняк. Мамка му.“

Човекът до Кут продължава: „Накратко, Юрген Клоп е скапаняк, Ливърпул са пълни тъпаци и мразим скaузърите.“

Във второ видео съдията моли видеото да не бъде разпространявано, но въпреки това материалът вече е публичен, въпреки предупрежденията от страна на колегата му.

Все още не е ясно кога е записано видеото и дали то представя истинските възгледи на Кут или е направено в шеговит контекст. Съществува и (макар и малко вероятна) възможност, както отбелязва Люис Стийл от Daily Mail, видеото да е генерирано с изкуствен интелект.

Независимо от контекста или времето на изказванията, поведението на професионален съдия от Висшата лига като Куут, изразяващ се толкова оскърбително за мениджър, все още работещ в лигата, е лошо за репутацията му.

PGMOL разследва видеото с участието на Дейвид Куут

Бен Джейкъбс съобщи в X (платформата, позната преди като Twitter), че PGMOL започва разследване по въпроса.

Video in question is here. Worth saying it could well be a deepfake/AI. https://t.co/1BPkO6MnTe