България ще бъде в четвърта урна на квалификациите за Световното първенство през 2026 година

Вече е на 100% сигурно, че националният отбор на България ще бъде в четвърта урна на жребия за квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година.

Това стана ясно след победата на Израел срещу Белгия с 1:0 в последния кръг от Лигата на нациите, като по този начин израелците ни изпревариха за последното възможно място в трета урна, пише dsport.bg.

Четвърта и пета урна вече са напълно запълнени. Остават две места в първа, пет във втора и само едно в трета. Това означава, че 46 от 54 отбора вече знаят къде ще бъдат разпределени в жребия.

Осемте отбора, които предстои да бъдат разпределени, са Дания, Австрия, Сърбия, Шотландия, Словакия, Румъния, Чехия и Норвегия.

ПЪРВА: Франция, Испания, Англия, Португалия, Белгия, Нидерландия, Италия, Германия, Хърватия, Швейцария, …, …;

ВТОРА: …, Украйна, Турция, Швеция, Уелс, Полша, Унгария, Гърция, …, …, …, …;

ТРЕТА: …, Словения, Ирландия, Финландия, Грузия, Албания, Северна Македония, Исландия, Северна Ирландия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Израел;

ЧЕТВЪРТА: БЪЛГАРИЯ, Люксембург, Беларус, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Естония, Кипър, Латвия, Фарьорски острови, Литва;

ПЕТА: Молдова, Малта, Андора, Гибралтар, Лихтенщайн, Сан Марино.

Жребият ще бъде изтеглен на 13 декември от 13:00 часа българско време в Цюрих, Швейцария.

46/54 teams are locked ✅ in a WC qualifying pot they're in.



✅ in Pot 1: 🇫🇷🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇳🇱🇵🇹🇮🇹🇩🇪🇭🇷🇨🇭

✅ in Pot 2: 🇺🇦🇹🇷🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇱🇭🇺🇬🇷

✅ in Pot 3: 🇸🇮🇮🇪🇫🇮🇬🇪🇦🇱🇲🇰🇮🇸NIR🇧🇦🇲🇪🇮🇱

✅ in Pot 4: 🇧🇬🇱🇺🇧🇾🇦🇲🇽🇰🇰🇿🇦🇿🇪🇪🇨🇾🇱🇻🇫🇴🇱🇹

✅ in Pot 5: 🇲🇩🇲🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮🇸🇲



Only 8 teams are still fighting to keep or improve…