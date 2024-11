Бащата на Тайсън Фюри се замеси в скандал с ММА боец - ВИДЕО

Бащата на боксьора Тайсън Фюри – Джон, се забърка в голям скандал по време на пресконференцията за анонсиране на бъдещия мач на по-малкия му син Томи срещу ММА боеца Дарън Тил.

Двубоят между двамата е на 18 януари в Манчестър, а презентацията се проведе в Лондон.

Взаимното уважение на двете страни липсваше и Тил заплаши да изрита Фюри-старши в лицето по време на боксовата гала. Афектиран от това Джон Фюри реагира мигновенно и заля Тил с вода. След това двата лагера си налетяха на бой. Охранителите се намесиха, но с трудност предотвратиха боя.

‼️ Tommy Fury vs Darren Till press conference descends into chaos as Till tells John Fury: "Shut up, you haven't been seen since Oleksandr Usyk battered Tyson."



