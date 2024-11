Гръмна бомба за Дел Пиеро от Италия

Алесандро Дел Пиеро обмисля да стане кандидат за президент на Италианската футболна федерация (FIGC).



Бившият нападател на Италия и Ювентус се готви да участва в изборите, насрочени за 3 февруари 2025 г., съобщава журналистът Николо Шира.

От октомври 2018 г. поста заема Габриеле Гравина. От неговото управление обаче има огромно недоволство, а сред лидерите на опозицята е президентът на Лацио - Клаудио Лотито.

