Пеп Гуардиола шокира с вида си след мача с Фейнорд - СНИМКА

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола се появи в изненадващо състояние за пресконференцията си след мача с Фейенорд. Той имаше рана на носа си и червени резки по главата, следствие от нараняване.

Неговият тим не успя да спечели последните шест мача. На „Етихад“ гражданите записаха 3:3 срещу Фейенорд, въпреки че водеха с 3:0 до 75-ата минута на срещата от Шампионската лига.

Запитан за раната на носа, Пеп Гуардиола отговори: „Порязах го с пръста си.“

Той показа с ръце как се е случило, демонстрирайки, че докато е размахвал ръце се е наранил.

След това опита да се пошегува с журналистите: „Исках да се нараня“.

🚨🚨🎙️| Pep Guardiola when asked about the cuts on his nose and head:



"I want to harm myself..." pic.twitter.com/lks7c8gFdI