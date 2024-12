След изиграването на финала в Копа Либертадорес станаха ясни всички участници в обновеното Световно клубно първенство. Последната свободна квота зае Ботафого.

Тимът от Рио де Жанейро триумфира с най-ценното клубно отличие в Южна Америка за първи път в историята си след победа с 3:1 в Буенос Айрес над Атлетико Минейро. По този начин Ботафого се присъедини към Палмейрас, Фламенго, Флуминензе, Бока Хуниорс и Ривър Плейт, които са останалите южноамерикански представители на Световното клубно първенство.

Най-много отбори ще има от Европа - 12. Страната с най-много представители е Бразилия - 4.

Турнирът ще се проведе между 15 юни и 13 юли 2025 година в САЩ, а жребият ще бъде изтеглен на 5 декември.

🚨🚨| OFFICIAL: The 32 teams confirmed to compete in the 2025 FIFA Club World Cup. 🌎🏆 pic.twitter.com/3DoZvS7KZ5