Салах е готов да преподпише с Ливърпул дори и само за година

Мохамед Салах е готов да преподпише с Ливърпул дори само за една година. Досега се твърдеше, че един от големите проблеми в преговорите между двете страни е, че египтянинът иска дълъг договор, като някои източници дори споменаваха срок от три години. Сега обаче Саймън Хюз от “Ди Атлетик” твърди, че 32-годишният нападател е готов да преподпише само за 12 месеца. Същият източник обаче допълва, че в египтянина расте разочарованието от поведението на клуба в тази ситуация.

🚨 Mohamed Salah would accept a new one-year contract at Liverpool but the 32-year-old is increasingly exasperated by the club's handling of negotiations.



